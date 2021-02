Tg Scuola, edizione del 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è conclusa la settimana di formazione dello Youth panel’, il gruppo di consultazione giovanile italiano del ministero dell’Istruzione e della Commissione Europea per la sicurezza in rete. Nuove tecnologie, giornalismo multimediale e uso positivo dei social. Questi alcuni degli argomenti affrontati negli incontri pomeridiani online con i giornalisti dell’agenzia di stampa Dire. Attraverso domande e dibattiti i circa 40 giovani, due per ogni Regione italiana, si sono preparati alla diciottesima edizione del ‘Safer Internet Day’ 2021, in programma il 9 febbraio, giornata mondiale per la sicurezza in Rete. – GLOBAL TEACHER PRIZE 2021: APERTE LE CANDIDATURE Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è conclusa la settimana di formazione dello Youth panel’, il gruppo di consultazione giovanile italiano del ministero dell’Istruzione e della Commissione Europea per la sicurezza in rete. Nuove tecnologie, giornalismo multimediale e uso positivo dei social. Questi alcuni degli argomenti affrontati negli incontri pomeridiani online con i giornalisti dell’agenzia di stampa Dire. Attraverso domande e dibattiti i circa 40 giovani, due per ogni Regione italiana, si sono preparati alla diciottesima edizione del ‘Safer Internet Day’ 2021, in programma il 9 febbraio, giornata mondiale per la sicurezza in Rete. – GLOBAL TEACHER PRIZE 2021: APERTE LE CANDIDATURE

