Terribile lutto per Stefano De Martino: scomparsa l'amatissima nonna Elisa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Terribile lutto per Stefano De Martino: nelle scorse ore la sua amata nonna Elisa è venuta a mancare all'età di 85 anni. Il conduttore di «Stasera tutto è possibile» aveva un legame molto profondo con sua nonna come dimostrano le numerose foto pubblicate in sua compagnia sui social e le belle parole utilizzate per descriverla. Con il tempo nonna Elisa era diventata molto popolare tra i suoi followers. Indimenticabile il loro siparietto andato in scena durante le festività natalizie, quando Stefano era tornato a Torre Annunziata per far visita a nonna Elisa. Il ballerino napoletano decise di farle una sorpresa portandole un regalo da lei molto gradito. De Martino si è ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021)perDe: nelle scorse ore la sua amataè venuta a mancare all'età di 85 anni. Il conduttore di «Stasera tutto è possibile» aveva un legame molto profondo con suacome dimostrano le numerose foto pubblicate in sua compagnia sui social e le belle parole utilizzate per descriverla. Con il tempoera diventata molto popolare tra i suoi followers. Indimenticabile il loro siparietto andato in scena durante le festività natalizie, quandoera tornato a Torre Annunziata per far visita a. Il ballerino napoletano decise di farle una sorpresa portandole un regalo da lei molto gradito. Desi è ...

ellittica_ : @fra_n_ces Purtroppo non possono bucarla nel giro di 24h, ma incentrarla su un lutto è veramente terribile. Però se… - Ada37345610 : Ragazzi io rispetto il dolore di dayane il suo terribile lutto e la stimo, però dare dei ridicoli a pier e giu non… - MChoosecalzona : RT @MartinaCasali4: Ma scusate, che cazzo di voglia avete di far partire cappottini e overparty quando c'è Dayane che sta vivendo un terrib… - ihopetoseeyou : RT @MartinaCasali4: Ma scusate, che cazzo di voglia avete di far partire cappottini e overparty quando c'è Dayane che sta vivendo un terrib… -