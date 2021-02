Suarez | “Il Barcellona mi ha disprezzato Juve? Da un anno lavoravo alla cittadinanza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Luissta dominando la Liga con 14 gol in 16 partita. L’uruguaiano, attuale capocniere, è il motivo per cui l’Atletico Madrid si trova in testa con 10 punti di vantaggio sulla coppia Barca-Real, non dimenticando la sfida ancora da recuperare. Un momento niente male per lui, preceduto tuttavia dal burrascoso addio ai blaugrana. “Koeman mi ha chiamato e mi ha detto che non contava su di me. Ho accettato la decisione ma gli ho detto che avevo un contratto e che il club avrebbe dovuto risolverlo – ha raccontatoa El Transistor de Onda Cero – nessuno mi ha spiegato niente in modo preciso. Non sono riuscito a parlare con Bartomeu. È stato il mio avvocato a farlo. È stata dura a causa del modo in cui sono stato, ma volevo che i miei figli mi vedessero lasciare il club in grande stile”. Un ...