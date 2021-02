Serie B | i risultati della ventunesima giornata | colpo Ascoli a Lecce

SerieA : È tutto dalla 20ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ???? Scarica l'App ufficiale di Lega… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 21ª giornata, #classifica e prossimo turno - PianetaMilan : .@SerieA, #FiorentinaInter 0-2: nerazzurri momentaneamente a +1 dal @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieA - PianetaMilan : #Classifica @SerieA aggiornata dopo #FiorentinaInter (21^ giornata) - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - MirkoEfoglia : Risultati:?? Calcio?? Serie A Fiorentina 0-2 Inter ???? Basket?? Eurolega Lyon 78-69 Milano ???? #SerieA #EuroLeague #calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

Il Post

Sicuramente ipositivi sul campo servono per rendere l'ambiente più compatto: quando lo è, i grandi problemi diventano piccoli . Di conseguenza anche adesso le cose stanno andando bene, ...A,e classifica Fiorentina - Inter 0 - 2, rivivi la sfida Tabellino FIORENTINA : Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti , Bonaventura, Borja Valero , Amrabat, Biraghi ; ...Risultati Serie A: ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite della 21a giornata della stagione 2020/21 ...Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha convocato solo 20 giocatori per la sfida di domani in campionato in casa del Genoa.