Sanremo 2021, l’indiscrezione bomba: spunta il nome della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si avvicina l’inizio del Festival di Sanremo e aumentano le voci sull’organizzazione del programma. Nel frattempo il Cts ha dato il via libera al Festival. Gli esperti hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai lo scorso 2 febbraio che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio. Il protocollo di 75 pagine era stato presentato per avere un quadro completo, in seguito anche ai dubbi mossi dagli ex ministri Franceschini e Speranza sulla reale possibilità di realizzazione della kermesse all’interno del perimetro delle misure di sicurezza. L’ultima notizia che riguarda il Festival è di un certo peso e potrebbe scatenare anche tante polemiche: riguarda il PrimaFestival, l’anteprima che ogni sera traghetterà i telespettatori di Rai1 alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si avvicina l’inizio del Festival die aumentano le voci sull’organizzazione del programma. Nel frattempo il Cts ha dato il via libera al Festival. Gli esperti hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai lo scorso 2 febbraio che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio. Il protocollo di 75 pagine era stato presentato per avere un quadro completo, in seguito anche ai dubbi mossi dagli ex ministri Franceschini e Speranza sulla reale possibilità di realizzazionekermesse all’interno del perimetro delle misure di sicurezza. L’ultima notizia che riguarda il Festival è di un certo peso e potrebbe scatenare anche tante polemiche: riguarda il PrimaFestival, l’anteprima che ogni sera traghetterà i telespettatori di Rai1 alla ...

davidemaggio : ??????Lo volete un #BOOM su #Sanremo2021? Eccolo qui ?? - Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - Agenzia_Ansa : #Sanremo2021 Dopo aver rischiato l'esclusione dal Festival per aver pubblicato un pezzetto del brano inedito in gar… - ester_mercuri : RT @Almi__C: Ermal Meta a Sanremo 2021: «'Un milione di cose da dirti' è una semplicissima canzone d’amore'?? - falcao_fo : RT @sonia172505: Perle di... Emanuele Filiberto: 'Sanremo 2021 senza pubblico? Ridicolo, virus non si combatte così' -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021 Sanremo 2021, Giovanna Civitillo al PrimaFestival

Stando alle ultime indiscrezioni Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico di Sanremo 2021 Amadeus, sarà al timone del PrimaFestival, l'anteprima dello show che andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo. Giovanna Civitillo al PrimaFestival: i dettagli In tanti si sarebbero ...

Passa a TIM da Postemobile: le offerte di Febbraio 2021

... le offerte di Febbraio 2021 Offerte in evidenza spusu 100 9.99 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'... Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia, Monza oltre a località turistiche ...

Sanremo 2021, via libera del Cts. Amadeus: «Sarà la festa degli italiani» Vanity Fair Italia Festival di Sanremo 2021: possibili zone rosse per garantire la sicurezza in città

Festival di Sanremo 2021: possibili zone rosse per garantire la sicurezza in città. Ecco una delle ipotesi al vaglio per il Comitato ...

A Sanremo possibili zone rosse per sicurezza covid in città

Le norme antiassembramento nei giorni del Festival, per evitare la circolazione del covid, saranno messe nero su bianco nei primi giorni della prossima settimana quando si riunirà il Comitato per l'or ...

Stando alle ultime indiscrezioni Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico diAmadeus, sarà al timone del PrimaFestival, l'anteprima dello show che andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo. Giovanna Civitillo al PrimaFestival: i dettagli In tanti si sarebbero ...... le offerte di FebbraioOfferte in evidenza spusu 100 9.99 /mese con SOStariffe.it VAI ALL'... Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova,, Brescia, Monza oltre a località turistiche ...Festival di Sanremo 2021: possibili zone rosse per garantire la sicurezza in città. Ecco una delle ipotesi al vaglio per il Comitato ...Le norme antiassembramento nei giorni del Festival, per evitare la circolazione del covid, saranno messe nero su bianco nei primi giorni della prossima settimana quando si riunirà il Comitato per l'or ...