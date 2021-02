Renzi appoggia Draghi e si auto - incensa | ' Abbiamo nuotato controcorrente'

ilpalombaro : @borghi_claudio @Tonino79891314 Se lo ha proposto Mattarella e lo appoggia Renzi, direi che gioca con loro a spanne… - stefano_romani : @b_baolo Quindi Berlusca appoggia la Cartabia proMES, regala 1/2 Forza Italia a Renzi e l'altro 1/2 a SalviniMeloni… - brumas00 : RT @Alessio_Ram: La stilettata dell'@HuffPostItalia che Titola 'Renzi appoggia senza condizioni Draghi e del MES non parla più'. Ma anche d… - Alessio_Ram : La stilettata dell'@HuffPostItalia che Titola 'Renzi appoggia senza condizioni Draghi e del MES non parla più'. Ma… - Erminio71890018 : REnzi appoggia Draghi? Draghi deve stare molto attento. -

... che ha escluso che il governo abbia una connotazione politica ma invitato tutte le forze a dare sostegno all'esecutivo" ha continuato. "Ringrazio chi in questi giorni difficili - ha detto poi ...... il 55,9% di coloro che hanno dichiarato di votare LegaDraghi, mentre soltanto il 41,7% ... Cresce dello 0,1% Azione di Calenda che arriva al 3,8%, mentree Italia Viva guadagnano lo 0,2% ...Il leader di Italia viva al termine delle consultazioni con il premier incaricato. "Chi pone veti sta rifiutando l'appello del presidente della Repubblica" (ANSA) ...Oggi seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato. Il leader di Forza Italia assente per motivi precauzionali. Il segretario del Pd Zingaretti: «Definire il perimetro e fare la sintesi ...