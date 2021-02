Principe William, linea dura contro il razzismo nello sport: «Gli abusi non sono più tollerati» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è abituato a schierarsi pubblicamente, ma forse, ora, la misura è colma anche per lui. Il Principe William, 38 anni, ha postato un messaggio sul suo profilo personale Twitter denunciando il razzismo e gli abusi razzisti nel calcio, sui social media e tra gli appassionati di sport. Il duca di Cambridge ha scritto tre tweet uno di seguito all’altro sul tema. Ha cominciato con questo messaggio «L’abuso razzista – sia in campo, sugli spalti, o sui social media – è spregevole e deve finire ora», che ha raccolto quasi 13 mila “mi piace”. Il Principe William in prima linea contro il razzismo Poi, in un tweet successivo, con parole dure ha invitato all’azione e alla responsabilità individuale. «Tutti noi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è abituato a schierarsi pubblicamente, ma forse, ora, la misura è colma anche per lui. Il, 38 anni, ha postato un messaggio sul suo profilo personale Twitter denunciando ile glirazzisti nel calcio, sui social media e tra gli appassionati di. Il duca di Cambridge ha scritto tre tweet uno di seguito all’altro sul tema. Ha cominciato con questo messaggio «L’abuso razzista – sia in campo, sugli spalti, o sui social media – è spregevole e deve finire ora», che ha raccolto quasi 13 mila “mi piace”. Ilin primailPoi, in un tweet successivo, con parole dure ha invitato all’azione e alla responsabilità individuale. «Tutti noi ...

darksaoirse : Principe William triggerato da Alicia Vikander che gli ha detto che ha visto the crown ???? - ariannaostuni : RT @pallomoned: “The Infernal Devices” è una trilogia composta da “L’Angelo”, “Il Principe” e “La Principessa”, ambientata nella Londra vit… - shadowravenaths : RT @pallomoned: “The Infernal Devices” è una trilogia composta da “L’Angelo”, “Il Principe” e “La Principessa”, ambientata nella Londra vit… - farfalleggiando : In che anno il principe William è diventato brutto?? - gnomini : RT @Sport_Mediaset: Razzismo in #Premier, scende in campo il Principe #William: “Questa pratica deve essere interrotta” #SportMediaset htt… -