Pierpaolo preso in contropiede al GF Vip, la Salemi si sbilancia: «Adesso te lo devo proprio dire» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Piccoli problemi di cuore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: superato l’entusiasmo dei primi momenti, l’ex velino di Striscia la notizia comincia a mostrare qualche insicurezza. Dettata, a suo dire, dall’atteggiamento dell’influencer che fuori dalla casa magari non lo avrebbe nemmeno guardato. Sopraffatto dai dubbi, Pierpaolo chiede rassicurazioni e la Salemi non si lascia affatto pregare. Sottolineando come, dentro di sé, l’attrazione per il giovane Pretelli fosse già forte sin dall’inizio. Leggi anche >> «Pierpaolo innamorato della Gregoraci, ha saputo lavorarselo per bene»: la ‘sentenza’ dell’ex gieffina Pierpaolo e Giulia, parole importanti dalla gieffina: Pretelli insicuro “Certo che mi sei piaciuto anche fisicamente. – assicura Giulia spendendo parole ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Piccoli problemi di cuore traPretelli e Giulia: superato l’entusiasmo dei primi momenti, l’ex velino di Striscia la notizia comincia a mostrare qualche insicurezza. Dettata, a suo, dall’atteggiamento dell’influencer che fuori dalla casa magari non lo avrebbe nemmeno guardato. Sopraffatto dai dubbi,chiede rassicurazioni e lanon si lascia affatto pregare. Sottolineando come, dentro di sé, l’attrazione per il giovane Pretelli fosse già forte sin dall’inizio. Leggi anche >> «innamorato della Gregoraci, ha saputo lavorarselo per bene»: la ‘sentenza’ dell’ex gieffinae Giulia, parole importanti dalla gieffina: Pretelli insicuro “Certo che mi sei piaciuto anche fisicamente. – assicura Giulia spendendo parole ...

