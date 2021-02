Per il Mattino il discorso rinnovo di Gattuso potrebbe essere riaperto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Mattino oggi prova a fare il punto sulla situazione del Napoli e di Rino Gattuso. Il tecnico oramai ha cantato la sua Messa e adesso non gli resta che il campo per dimostrare qualcosa. La squadra è con lui e adesso ha anche ritrovato alcuni calciatori persi per strada. Quello che sorprende però è che, secondo il Mattino i rapporti tra il presidente e il tecnico non siano poi così tesi Gattuso ha incrociato De Laurentiis nel ritiro della squadra e ha scambiato cordiali chiacchiere, con il patron che ha fatto riferimenti solo alla riunione di Lega per i fondi di ieri mattina Addirittura si spinge a dire che anche il rinnovo potrebbe ancora essere ripreso dal cassetto Il solco scavato tra De Laurentiis e Gattuso non è così incolmabile come qualcuno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Iloggi prova a fare il punto sulla situazione del Napoli e di Rino. Il tecnico oramai ha cantato la sua Messa e adesso non gli resta che il campo per dimostrare qualcosa. La squadra è con lui e adesso ha anche ritrovato alcuni calciatori persi per strada. Quello che sorprende però è che, secondo ili rapporti tra il presidente e il tecnico non siano poi così tesiha incrociato De Laurentiis nel ritiro della squadra e ha scambiato cordiali chiacchiere, con il patron che ha fatto riferimenti solo alla riunione di Lega per i fondi di ieri mattina Addirittura si spinge a dire che anche ilancoraripreso dal cassetto Il solco scavato tra De Laurentiis enon è così incolmabile come qualcuno ...

