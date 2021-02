Pagelle Lecce-Ascoli 1-2: voti e tabellino Serie B 2020/2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Ascoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa passano in vantaggio al 23? con Stepinski ma vengono raggiunti e superati dalla doppietta di Dionisi. Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6; Maggio 6, Pisacane 5 (1? st Meccariello 6), Lucioni 5.5, Zuta 6 (38? st Gallo sv); Hjulmand 6, Tachtsidis 5.5 (21? st Nikolov 6), Henderson 5.5 (20? st Majer 6); Mancosu 6; Stepinski 7 (20? st Rodriguez 6), Coda 6.5. In panchina: Bleve, Vigorito, Paganini, Yalcin, Monterisi, Pettinari, Bjorkengren. Allenatore: Corini 6. Ascoli (4-3-1-2): Leali 6; D’Orazio 6, Quaranta 6, Brosco 6, Pucino 6; Eramo 6.5 (36? st Stoian sv), Danzi 6 (23? st ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valido per la ventunesima giornata di. I padroni di casa passano in vantaggio al 23? con Stepinski ma vengono raggiunti e superati dalla doppietta di Dionisi.(4-3-1-2): Gabriel 6; Maggio 6, Pisacane 5 (1? st Meccariello 6), Lucioni 5.5, Zuta 6 (38? st Gallo sv); Hjulmand 6, Tachtsidis 5.5 (21? st Nikolov 6), Henderson 5.5 (20? st Majer 6); Mancosu 6; Stepinski 7 (20? st Rodriguez 6), Coda 6.5. In panchina: Bleve, Vigorito, Paganini, Yalcin, Monterisi, Pettinari, Bjorkengren. Allenatore: Corini 6.(4-3-1-2): Leali 6; D’Orazio 6, Quaranta 6, Brosco 6, Pucino 6; Eramo 6.5 (36? st Stoian sv), Danzi 6 (23? st ...

