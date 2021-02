Omicidio Niccolò Ciatti: un arresto per la morte del 22enne (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è una novità importante nell’ambito delle indagini sull’Omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne vittima di un brutale pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Sono trascorsi 3 anni da quella notte di sangue del 2017, e poche ore fa, riporta Ansa, sarebbe stato eseguito un arresto in Francia. Omicidio Ciatti: un arresto in Francia Un uomo sarebbe stato arrestato in Francia, nelle scorse ore, in esecuzione di un mandato europeo nell’ambito di una complessa attività d’indagine sulla morte del 22enne Niccolò Ciatti. Si tratterebbe di un ceceno, ritenuto responsabile del brutale pestaggio e della morte del giovane toscano che, nell’agosto 2017, fu ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è una novità importante nell’ambito delle indagini sull’di, ilvittima di un brutale pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Sono trascorsi 3 anni da quella notte di sangue del 2017, e poche ore fa, riporta Ansa, sarebbe stato eseguito unin Francia.: unin Francia Un uomo sarebbe stato arrestato in Francia, nelle scorse ore, in esecuzione di un mandato europeo nell’ambito di una complessa attività d’indagine sulladel. Si tratterebbe di un ceceno, ritenuto responsabile del brutale pestaggio e delladel giovane toscano che, nell’agosto 2017, fu ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: Omicidio di Niccolò Ciatti, fermato in Francia uno dei complici del ceceno - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Omicidio di Niccolò Ciatti, un arresto in Francia su mandato della Procura di Roma - Profilo3Marco : RT @Corriere: Omicidio di Niccolò Ciatti, fermato in Francia uno dei complici del ceceno - MephiTaz : RT @TgrRaiToscana: Omicidio di Niccolò Ciatti, un arresto in Francia su mandato della Procura di Roma - TgrRaiToscana : Omicidio di Niccolò Ciatti, un arresto in Francia su mandato della Procura di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Niccolò Italiano pestato a morte in discoteca in Spagna: preso l'assassino

... il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane Niccolò CIATTI in una discoteca di Lloret de Mar (...- è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l'omicidio ...

Ucciso in Spagna, arrestato ceceno responsabile pestaggio di Niccolò Ciatti

... il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de Mar (... è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l'omicidio ...

... il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovaneCIATTI in una discoteca di Lloret de Mar (...- è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l'...... il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovaneCiatti in una discoteca di Lloret de Mar (... è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l'...