Occhiali smart | la prova per voi

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Porto glida vista, amo ascoltare la musica, pratico alcuni sport come lo sci o l'equitazione, mi piace camminare. E naturalmente sono spesso al telefono. Come far convivere musica, telefonate e sport? Fino ad ora c'ero riuscito con le cuffie: usando gli auricolari quando correvo o passeggiavo o inserendo nel casco da sci i piccoli altoparlanti adesivi, tutti aggeggi collegati via cavo al telefono. Un po' scomodi ma meglio che niente. Poi sono arrivate le AirPods della Apple: suono stupendo, comandi touch e fine dei cavi. Peccato che non siano molto stabili (ho la seconda generazione e spesso mi cadono) e con il casco da sci la pressione nell'orecchio dopo un po' è fastidiosa. In bici o a cavallo non le indosserei mai. E neppure correndo. Meglio per qualche tranquilla passeggiata, sempre che non me le dimentichi a casa... Un giorno però è comparsa davanti ai ...