Nokia 1.4, ufficiale il nuovo smartphone economico per tutta la famiglia (Di venerdì 5 febbraio 2021) HMD Global ha annunciato ufficialmente il rilascio di un nuovo dispositivo economico, si tratta del Nokia 1.4, uno smartphone pensato per tutta la famiglia e chi ha voglia di interagire con le ultime tecnologie disponibili sul mercato senza spendere una fortuna. Tra le caratteristiche più importanti troviamo la presenza di un display edge-to-edge da 6,51 pollici con notch e risoluzione HD+, quasi un pollice più grande del suo predecessore ed il più grande della serie 1 di Nokia. Grazie all'ampio schermo sarà possibile utilizzare questo device per effettuare videochiamate, aiutare le famiglie a rimanere connesse tra loro e perché no anche a scattare discrete foto. Sul retro del dispositivo troviamo infatti una doppia fotocamera, con sensore principale da 8 Mpixel, che ...

