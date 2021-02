Myanmar: arrestato Win Htein, esponente Nld vicino ad Aung San Suu Kyi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Naypyidaw, 5 feb. (Adnkronos) – E’ stato arrestato in Myanmar un esponente della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito di Aung San Suu Kyi. ‘The Lady’ è agli arresti dal golpe. Win Htein, 79 anni, “è stato arrestato a casa della figlia”, ha scritto su Facebook Kyi Toe, portavoce della Lega nazionale per la democrazia. Secondo la Bbc, Win Htein è stato prelevato a Yangon con accuse di eversione, come ha denunciato lui stesso.Alla Bbc ha detto di essere stato trasferito a Naypyidaw da esercito e polizia. “Le mie parole non gli piacciono – ha affermato, dopo le critiche rivolte nei giorni scorsi ai militari – Sono spaventati da quello che potrei dire”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Naypyidaw, 5 feb. (Adnkronos) – E’ statoinundella Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito diSan Suu Kyi. ‘The Lady’ è agli arresti dal golpe. Win, 79 anni, “è statoa casa della figlia”, ha scritto su Facebook Kyi Toe, portavoce della Lega nazionale per la democrazia. Secondo la Bbc, Winè stato prelevato a Yangon con accuse di eversione, come ha denunciato lui stesso.Alla Bbc ha detto di essere stato trasferito a Naypyidaw da esercito e polizia. “Le mie parole non gli piacciono – ha affermato, dopo le critiche rivolte nei giorni scorsi ai militari – Sono spaventati da quello che potrei dire”. L'articolo CalcioWeb.

