Melissa Satta, presunto flirt a Napoli: “Gira voce che abbia un corteggiatore appartenente al mondo calcistico” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la fine del movimento matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta è ufficialmente single. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia tramite i loro social. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, sono già iniziati a circolare i primi gossip. Secondo il giornale, Melissa starebbe ricevendo la corte da parte di un uomo noto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la fine del movimento matrimonio con Kevin Prince Boateng,è ufficialmente single. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia tramite i loro social. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, sono già iniziati a circolare i primi gossip. Secondo il giornale,starebbe ricevendo la corte da parte di un uomo noto L'articolo

infoitcultura : Melissa Satta, prove per San Valentino: incontenibile in intimo | FOTO - infoitcultura : Melissa Satta a Napoli. Oggi rivela: 'Corteggiata da un calciatore' - infoitcultura : Melissa Satta in intimo nero fa impazzire Instagram – FOTO - prelemilov : RT @ArgentineBlood: Ah ma quindi P4rpigli4 va contro Giulia? Non la sopporta? Beh che dirvi, io la penso come Melissa Satta #prelemi https:… - MarikaaaaaC : RT @ArgentineBlood: Ah ma quindi P4rpigli4 va contro Giulia? Non la sopporta? Beh che dirvi, io la penso come Melissa Satta #prelemi https:… -