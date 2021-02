Matteo Salvini | mossa a sorpresa | ecco la sua proposta al M5S

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il leader della Legatorna sui suoi passi: “Voglio un governo con tutti, anche i 5 stelle” dice ai microfoni di Sky TG24. Chi l’avrebbe mai detto? Dopo l’arrivo di Mario Draghi sulla disastrata scena politica italiana,apre a una coalizione ampia: “Non sono per le mezze misure: se sei dentro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'SI POSSONO APPROVARE MISURE URGENTI E ANDARE AL VOTO A MAGGIO O GIUGNO' - La7tv : #specialimentana Il retroscena svelato da Tommaso Labate: 'Ieri pomeriggio sarebbe avvenuto un contatto tra Matteo… - Agenzia_Ansa : 'Ridare la parola agli italiani resta la via maestra. Se Draghi dirà che si andrà a votare tra due anni, noi non po… - sarahross71 : RT @Libero_official: A #portaporta la stoccata della #Meloni a #Salvini: 'Dice a #Draghi di scegliere tra #M5s e #Lega. Quindi #Pd e #LeU v… - AristarcoScann1 : RT @PivaEdoardo: minacce di morte a Matteo Salvini? gli hanno offerto un lavoro! -

Alla vigilia dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi,annuncia ad Affaritaliani.it quali sono le tre priorità che la Lega porterà al tavolo dell'ex presidente della Banca Centrale Europea. 'Nessun aumento di tasse, nessuna patrimoniale o ...Da 'o noi o Grillo' all'apertura con avvertenza: 'Se ci siamo, non facciamo le cose a metà'. Ovvero, sì ai ministeri. Fino al desiderio: 'Vorrei che ne facessero parte tutti'., sollecitato dai big del partito, si dice ora possibilista sulla partecipazione della Lega al governo del Presidente: 'Se ci sono spazi, ci siamo'. Dopo i paletti piantati nel giorno 1 ...IL CARROCCIO A TRE TESTE Il leader mette paletti, l'altro uomo forte elogia l'ex numero uno della Bce e Zaia dice no ai pregiudizi. E perfino Bagnai ora dice: "Io e Draghi abbiamo una lunga comune" ...Noi voteremo questi provvedimenti come abbiamo sempre fatto', ha detto Meloni, e ha confermiamo: 'Mai andremo al governo con Pd, M5s e Renzi'. Mario Draghi, ha proseguito Meloni, 'ha detto delle cose ...