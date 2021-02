Manila Nazzaro ‘costretta’ a rivelare il suo segreto in tv | “Ora sarò presa in giro a vita…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Avevamo lasciatoa Verissimo e l’abbiamo ritrovata a I Soliti Ignoti. Poco tempo fa, ospite di Silvia Toffanin, la showgirl e conduttrice radiofonica aveva svelato di aver perso il bambino che aspettava da Lorenzo Amoruso. “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo – le parole della ex Miss Italia nello studio di Verissimo – Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”. “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata”, ha detto ancora alla Toffanin. (Continua dopo la foto) In quel momento molto delicato ha ...