Mandanda: “Milik scosso dalla situazione del Marsiglia? No, l’ha già vissuta a Napoli” (Di venerdì 5 febbraio 2021) In conferenza stampa, il portiere del Marsiglia, Steve Mandanda, ha parlato di Milik e della situazione difficile che c’è a Marsiglia con lo scossone dell’addio di Villas-Boas. Queste le sue parole: “Con Milik abbiamo scherzato sulle ultime cose successe, gli ho detto ‘Benvenuto al Marsiglia’. Ha vissuto cose analoghe al Napoli, un club molto simile al Marsiglia. È un giocatore con personalità ed esperienza, non penso sia rimasto scioccato da quanto accaduto. Siamo contenti di averlo con noi, è un ottimo giocatore e lo ha dimostrato nell’ultima partita. Spero riesca a dare un contributo importante da qui in avanti”. Foto: africatopsports.j L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) In conferenza stampa, il portiere del, Steve, ha parlato die delladifficile che c’è acon lone dell’addio di Villas-Boas. Queste le sue parole: “Conabbiamo scherzato sulle ultime cose successe, gli ho detto ‘Benvenuto al’. Ha vissuto cose analoghe al, un club molto simile al. È un giocatore con personalità ed esperienza, non penso sia rimasto scioccato da quanto accaduto. Siamo contenti di averlo con noi, è un ottimo giocatore e lo ha dimostrato nell’ultima partita. Spero riesca a dare un contributo importante da qui in avanti”. Foto: africatopsports.j L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tuttonapoli : VIDEO - OM, senti Mandanda: “Milik scioccato dal Marsiglia? No, viene dal Napoli' - Aquila6811 : RT @cmdotcom: #Mandanda: '#Milik scioccato da quanto successo al #Marsiglia? No, ha vissuto cose analoghe al #Napoli' VIDEO - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Mandanda: '#Milik scioccato da quanto successo al #Marsiglia? No, ha vissuto cose analoghe al #Napoli' VIDEO - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Mandanda: '#Milik scioccato da quanto successo al #Marsiglia? No, ha vissuto cose analoghe al #Napoli' VIDEO - _SiGonfiaLaRete : Milik, Mandanda: “Non è scosso da quanto avvenuto a Marsiglia, viene da Napoli” ?? -