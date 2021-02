Manchester United, Maguire: “Siamo il club di cui si parla di più al mondo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “L’idea di vincere qualcosa in questa stagione c’è? Sì e mi piace. Devo ammetterlo. Questa possibilità non mi dispiace affatto. Anzi, quando solleverò il mio primo trofeo in questo club, mi verrà il sorriso più grande mai avuto in faccia sapendo che molte persone che non vogliono vederci vincere ci vedranno farlo. Siamo il club di cui si parla di più al mondo. Molte persone non vogliono che facciamo bene. Molte persone vogliono che falliamo e questo è il mondo in cui viviamo. Ma ora ci sono abbastanza abituato”. Queste le dichiarazioni del capitano del Manchester United, Harry Maguire che ha rilasciato un’intervista al Podcast del sito ufficiale della società inglese. “Siamo migliorati molto. Ho sentito fin da subito ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “L’idea di vincere qualcosa in questa stagione c’è? Sì e mi piace. Devo ammetterlo. Questa possibilità non mi dispiace affatto. Anzi, quando solleverò il mio primo trofeo in questo, mi verrà il sorriso più grande mai avuto in faccia sapendo che molte persone che non vogliono vederci vincere ci vedranno farlo.ildi cui sidi più al. Molte persone non vogliono che facciamo bene. Molte persone vogliono che falliamo e questo è ilin cui viviamo. Ma ora ci sono abbastanza abituato”. Queste le dichiarazioni del capitano del, Harryche ha rilasciato un’intervista al Podcast del sito ufficiale della società inglese. “migliorati molto. Ho sentito fin da subito ...

