Malcolm & Marie esce (finalmente) oggi su Netflix: l'amore in bianco e nero con Zendaya (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il gran giorno è arrivato. A partire da oggi, venerdì 5 febbraio, è disponibile su Netflix il film Malcolm & Marie. Storia d'amore in bianco e nero diretta da Sam Levinson con Zendaya e John David Washington. Lei, Zendaya, la più giovane premiata nella storia degli Emmy Awards per il ruolo di Rue nella serie Euphoria. Lui, John David Washington, divo di Tenet nominato ai Golden Globe per il ruolo di Ron Stallworth nel film di Spike Lee BlacKkKlansman. A dirigerli in questo intimo dramma romantico Sam Levinson, reduce proprio dal successo di Euphoria. Malcolm & Marie indaga la coppia (in bianco e nero) "Il mistero. L'ignoto. È ciò che sostiene ...

