Lunedì 8 e martedì 9 febbraio ci saranno scioperi che coinvolgeranno Trenord e il trasporto pubblico di diverse città (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì 8 febbraio dalle 9 alle 13 è previsto uno sciopero del personale di Ferrovienord, la rete su cui viaggia Trenord, e quindi potranno esserci disagi sulla circolazione dei treni che partono dalla stazione di Milano Cadorna (e quindi anche Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)dalle 9 alle 13 è previsto uno sciopero del personale di Ferrovienord, la rete su cui viaggia, e quindi potranno esserci disagi sulla circolazione dei treni che partono dalla stazione di Milano Cadorna (e quindi anche

Radio1Rai : ??#Covid È previsto martedì, salvo imprevisti, l’inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di… - TicketOneIT : ??Annunciate le date di “La Geografia del Buio Tour” di @michele_bravi che partirà da Parma martedì 9 novembre 2021!… - rtl1025 : ?? Martedì inizia la campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di #AstraZeneca. Il #vaccino arriverà per l… - marghebarbonag1 : RT @TicketOneIT: ??Annunciate le date di “La Geografia del Buio Tour” di @michele_bravi che partirà da Parma martedì 9 novembre 2021! ??Bigl… - fisicoperaria : Visto che da lunedì/martedì inizierà a essere somministrato AstraZeneca in Italia, diventa complicato seguire l'and… -