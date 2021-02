LIVE Italia-Spagna ATP Cup, Fognini-Carreno Busta 1-2 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnolo (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE SINNER-KHACHANOV 1-2 Ace Fognini che tiene il servizio 40-30 Il rovescio vincente dopo la smorzata di Fognini 30-30 In rete il rovescio di Fognini 30-15 Se ne va la risposta di Carreno Busta 15-15 Stecca il dritto Fognini 15-0 Out il rovescio incrociato di Carreno Busta 0-2 L’attacco di dritto vincente di Carreno Busta a cui sono bastate due sole prime per tenere il servizio 40-30 In rete il rovescio di Fognini 30-30 In rete il rovescio di Carreno Busta 30-15 Lungo il rovescio di Carreno Busta ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE SINNER-KHACHANOV 1-2 Aceche tiene il servizio 40-30 Il rovescio vincente dopo la smorzata di30-30 In rete il rovescio di30-15 Se ne va la risposta di15-15 Stecca il dritto15-0 Out il rovescio incrociato di0-2 L’attacco di dritto vincente dia cui sono bastate due sole prime per tenere il servizio 40-30 In rete il rovescio di30-30 In rete il rovescio di30-15 Lungo il rovescio di...

