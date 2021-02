L'indice Rt resta a 0,84: promozione per la Sardegna, ma l'Umbria rischia la zona rossa (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - L'indice Rt in Italia è invariato a 0,84. A quanto si apprende, questo è l'esito dell'analisi della cabina di regia ministero della Salute-Iss che monitora settimanalmente i dati. Da cui emergerebbe come unica modifica rispetto al quadro dei "colori" della scorsa settimana la promozione della Sardegna dall'arancione al giallo. Mentre Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono arancioni. Quanto all'Umbria, già in arancione, dai dati non è escluso possa passare in zona rossa. Tutte le altre regioni sarebbero confermate in zona gialla. Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - L'Rt in Italia è invariato a 0,84. A quanto si apprende, questo è l'esito dell'analisi della cabina di regia ministero della Salute-Iss che monitora settimanalmente i dati. Da cui emergerebbe come unica modifica rispetto al quadro dei "colori" della scorsa settimana ladelladall'arancione al giallo. Mentre Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimangono arancioni. Quanto all', già in arancione, dai dati non è escluso possa passare in. Tutte le altre regioni sarebbero confermate ingialla.

