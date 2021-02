matteosalvinimi : ...fidejussione - l'ultima nostra proposta è di 20.000 euro - a garanzia dell'eventuale mancato versamento di tasse… - linobor : RT @ilpost: La proposta di legge sui diritti delle persone trans che sta dividendo la sinistra spagnola - Aiace_Twisted : RT @ilpost: La proposta di legge sui diritti delle persone trans che sta dividendo la sinistra spagnola - glsiviero : La proposta di legge sui diritti delle persone trans che sta dividendo la sinistra spagnola (e i movimenti femminis… - TucciTuccio : Roberto Benigni si è offerto di diventare il testimonial ufficiale della proposta di legge di iniziativa popolare c… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta legge

Da qui ladi "offrire agli Stati europei i mezzi per la loro ricostruzione in chiave ... sinella lettera. La cancellazione del debito, però, dovrebbe rappresentare solo il primo passo. "...... siin una nota, non accenna a calare il numero di persone positive al Sars - Cov2 in Alto ... Sindaco Sala, se ci sei batti un colpo! E dichiara pubblicamente che sosterrai lache la ...Sta facendo discutere i movimenti femministi e sta facendo litigare Unidas Podemos e i Socialisti di Pedro Sánchez ...Il governo danese sta lavorando a una nuova serie di leggi per contrastare la "radicalizzazione" e così prevenire scontri sociali e terrorismo. Dopo le leggi del 2017 che, ad esempio, hanno introdotto ...