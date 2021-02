Il quiz definitivo su Flavio Insinna | giudice de Il cantante mascherato

(Di venerdì 5 febbraio 2021)sarà tra i giudici de ‘Il‘, ma quanto realmente conosci il conduttore? IlF., Fonte foto: Rai PlayAmatissimo dal pubblico, molto seguito sul social e soprattutto in televisione grazie al suo programma Rai ‘L’eredità‘,sarà tra i giudici de ‘Il‘, ma quanto conosci il conduttore? Scoprilo con questo! Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la trasmissione Rai è condotta dall’iconica Milly Carlucci; i cantanti che si esibiranno saranno, come suggerisce il nome del programma, mascherati e solo dopo l’eliminazione di questi si scoprirà chi vi è sotto la maschera. Come ...

Ultime Notizie dalla rete : quiz definitivo

CheNews.it

Non penso sia un addio'. Con queste parole Ainett Stephens, ospite domani a Verissimo, ... Ma è nel 2006 che la sua popolarità aumenta grazie al ruolo della 'Gatta Nera' nel- preserale ...Dietro il sorriso di Ainett, arrivata al successo in Italia interpretando "La gatta nera" nel"... Non penso sia un addio".A marzo arriva in Tv in esclusiva su TimVision ‘Quiz’ la serie tv in tre puntate diretta nel 2020 da Stephen Frears con Michael Sheen e Matthew Macfadyen. La miniserie racconta la storia vera di Charl ...Quiz, su Timvision la miniserie con Michael Sheen. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!