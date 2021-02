"Il governo ci ha abbandonati", dicono i settemila del Comitato Partite Iva (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - “Ristoratori e negozianti sono molto arrabbiati. Mentre si discute per formare il nuovo Governo, noi siamo stati completamente abbandonati”. Lo dice all'AGI Paolo Polli, a nome del ‘Comitato per la difesa delle Partite Iva', che rappresenta al momento oltre 7mila - ma le adesioni crescono di giorno in giorno - rappresentanti di queste categorie particolarmente colpite dalla crisi. “Siamo a febbraio e dobbiamo pagare affitti, stipendi e utenze ma chi deve prendere decisioni si è dimenticato di noi, in particolare del credito d'imposta che ci permetterebbe di versare il 40% dell'affitto. Noi Partite Iva ci sentiamo, come sempre, penalizzate. Il credito d'imposta ci era stato dato a ottobre, novembre e dicembre, perché ora no? E perché – prosegue Polli – a gennaio non ci sono stati dati i ristori? Nemmeno se n'è ... Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - “Ristoratori e negozianti sono molto arrabbiati. Mentre si discute per formare il nuovo Governo, noi siamo stati completamente”. Lo dice all'AGI Paolo Polli, a nome del ‘per la difesa delleIva', che rappresenta al momento oltre 7mila - ma le adesioni crescono di giorno in giorno - rappresentanti di queste categorie particolarmente colpite dalla crisi. “Siamo a febbraio e dobbiamo pagare affitti, stipendi e utenze ma chi deve prendere decisioni si è dimenticato di noi, in particolare del credito d'imposta che ci permetterebbe di versare il 40% dell'affitto. NoiIva ci sentiamo, come sempre, penalizzate. Il credito d'imposta ci era stato dato a ottobre, novembre e dicembre, perché ora no? E perché – prosegue Polli – a gennaio non ci sono stati dati i ristori? Nemmeno se n'è ...

