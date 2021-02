Ibrahimovic-Lukaku, Gravina: “Non parliamo di punizioni esemplari” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ibrahimovic-Lukaku non un bello spettacolo? Concordo, però non parlerei di punizioni esemplari. E chi è pronto a scagliare la prima pietra deve fare un esame di coscienza. In ogni caso le decisioni spettano alla Procura federale”. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in una intervista al ‘Corriere della Sera’ parlando del diverbio tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku avvenuto nel primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha aperto l’inchiesta e ha sentito anche l’arbitro della gara, il signor Paolo Valeri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “non un bello spettacolo? Concordo, però non parlerei di. E chi è pronto a scagliare la prima pietra deve fare un esame di coscienza. In ogni caso le decisioni spettano alla Procura federale”. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele, in una intervista al ‘Corriere della Sera’ parlando del diverbio tra Zlatane Romeluavvenuto nel primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha aperto l’inchiesta e ha sentito anche l’arbitro della gara, il signor Paolo Valeri. SportFace.

