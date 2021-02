Governo | Zingaretti | ' non cedere a tentazioni disfattismo | ridare fiducia a Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni e in parte le nostre proposte" a Draghi. Lo ha spiegato Nicoladopo le consultazioni con il premier incaricato. "Le preoccupazioni sono forti, circa la crisi economica, produttiva, della crescita delle intollerabili diseguaglianze per donne e giovani", ha spiegato il leader del Pd sollecitando: "Non dobbiamodio egoismo. Occorre suscitare una rispostana,e speranza dell'".