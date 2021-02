Governo, ecco il dream team di Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) La lista dei nomi è sempre più ricca. Dovrebbero ricoprire le caselle del Governo dei “migliori” per riportare fuori dall'acqua un Paese, l'Italia, precipitato negli ultimi anni negli abissi della povertà, offuscando sempre più quel ruolo di potenza internazionale che l'ha contraddistinto. E così, continua a impazzare il toto-ministri con i cosiddetti tecnici in pole position rispetto ai politici. D'altronde, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è stato più che chiaro: “... conto di formare un Governo di alto profilo, non politico”. Di certo la casella più importante da riempire è quella del ministero dell'Economia che, automaticamente, potrebbe essere occupata dallo stesso premier incaricato, Mario Draghi. Anche perché, dal dicastero di via XX Settembre, dipenderà la spesa degli oltre 200 miliardi del Next ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) La lista dei nomi è sempre più ricca. Dovrebbero ricoprire le caselle deldei “migliori” per riportare fuori dall'acqua un Paese, l'Italia, precipitato negli ultimi anni negli abissi della povertà, offuscando sempre più quel ruolo di potenza internazionale che l'ha contraddistinto. E così, continua a impazzare il toto-ministri con i cosiddetti tecnici in pole position rispetto ai politici. D'altronde, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è stato più che chiaro: “... conto di formare undi alto profilo, non politico”. Di certo la casella più importante da riempire è quella del ministero dell'Economia che, automaticamente, potrebbe essere occupata dallo stesso premier incaricato, Mario. Anche perché, dal dicastero di via XX Settembre, dipenderà la spesa degli oltre 200 miliardi del Next ...

