Governo Draghi, Meloni contro Salvini: “Non capisco la sua posizione. Gliene chiederò conto” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Governo Draghi, scontro tra Meloni e Salvini: “Io la fiducia non la voto” Il centrodestra si spacca sul Governo Draghi con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si scaglia contro il segretario della Lega, Matteo Salvini. Dopo la decisione di Forza Italia di appoggiare l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce, Giorgia Meloni, che per l’unità del centrodestra aveva proposto un’astensione, ora esce allo scoperto e si mette all’opposizione del Governo Draghi. “Sarò chiara. Non c’è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al Governo Draghi – ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021), stra: “Io la fiducia non la voto” Il centrodestra si spacca sulcon la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che si scagliail segretario della Lega, Matteo. Dopo la decisione di Forza Italia di appoggiare l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce, Giorgia, che per l’unità del centrodestra aveva proposto un’astensione, ora esce allo scoperto e si mette all’opdel. “Sarò chiara. Non c’è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al– ha ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - fabiospes1 : RT @giangolz: Dibba su #Draghi. La confusione. Rivendica 906 gg di governo e poi elenca una serie di provvedimenti che NON sono stati presi… - 84Andreac : @jacopo_iacoboni Infatti Conte ha fatto il suo endorsement pubblico a Draghi mettendolo subito in difficoltà con l'… -