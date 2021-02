GF Vip, Dayane Mello: “Senza i miei amici nella casa non ce l’avrei fatta” (Di sabato 6 febbraio 2021) La trentasettesima puntata si è aperta con il lungo applauso dello studio del Grande Fratello Vip per la modella brasiliana e suo fratello Lucas, deceduto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio “Il Grande Fratello è la casa nelle case. Dayane ha deciso di restare qui, perché i suoi compagni sono come la sua famiglia. In un programma d’intrattenimento, stride il concetto della morte”. Anche Pupo interviene: “Quando ho perso mio padre, la sera andai a cantare. È il modo nostro, di noi gente di spettacolo di reagire alla morte dei nostri cari. È la cosa giusta da fare, continuare”, sono le parole dette da Alfonso Signorini in apertura del programma. La prima parte infatti della diretta è stata dedicata a Dayane Mello e al suo lutto. Sono stati mostrati i momenti tristi che ha vissuto la modella insieme ai ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) La trentasettesima puntata si è aperta con il lungo applauso dello studio del Grande Fratello Vip per la modella brasiliana e suo fratello Lucas, decedutonotte tra il 2 e il 3 febbraio “Il Grande Fratello è lanelle case.ha deciso di restare qui, perché i suoi compagni sono come la sua famiglia. In un programma d’intrattenimento, stride il concetto della morte”. Anche Pupo interviene: “Quando ho perso mio padre, la sera andai a cantare. È il modo nostro, di noi gente di spettacolo di reagire alla morte dei nostri cari. È la cosa giusta da fare, continuare”, sono le parole dette da Alfonso Signorini in apertura del programma. La prima parte infatti della diretta è stata dedicata ae al suo lutto. Sono stati mostrati i momenti tristi che ha vissuto la modella insieme ai ...

