GF Vip | Carlotta Dell’Isola esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la sua uscitadel GF Vip,svela finalmente cosa ne pensa dei suoi ex coinquilini. Ecco cosa ha detto l’ex partecipante di Temptation Island.ex partecipante di Temptation Island è stata l’ultima eliminata dal Gf Vip. L’influencer è entrata nel reality subito dopo Natale e in più di un mese di L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Grande Fratello Vip: Carlotta Dell'Isola si scaglia contro Andrea Zenga, poi cancella tutto - infoitcultura : GF Vip, Carlotta contro Zenga: “Noioso e falso”. Poi cancella tutto - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola dopo il GF Vip raggiunge Federico Fashion Style: cambio look per l’ex gieffina [FOTO] - infoitcultura : Gf Vip, Carlotta Dell’Isola fa infuriare i fan: “Rispetta il lutto” - infoitcultura : Carlotta dopo il GF Vip dura su Zenga: lo staff del ragazzo replica, lei “minacce di morte” – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Carlotta

Sostegno anche fuori dalla casa del Grande Fratello, con l'affetto di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Mario Ermito eDell'Isola, tutti vicini a Dayane e alla sua famiglia in ...Una volta uscita dalla casa del Grande FratelloDell'Isola ne ha approfittato per dare una sistemata alla sua folta chioma e sui social ha mostrato il risultato ottenuto dopo il suo cambio di look.Dell'Isola: il cambio di ...L'ex gieffina, tuttavia, ha ancora qualche sassolino nella scarpa e lancia una frecciatina velenosa ad Andrea Zenga, per poi cancellare tutto dopo pochissimi minuti. Dopo aver lasciato la Casa del Gra ...Un pensiero condiviso anche da Cecilia Capriotti, ex Vippona, la quale ha ripreso la Storia di Carlotta aggiungendo: “Questo post è di Carlotta. Carlotta in tanto, questa mattina ha fatto sapere attra ...