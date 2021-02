Formula E | ecco il nuovo circuito dell' E-Prix di Roma

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) LaE si prepara a partire con la nuova stagione, che debutterà il 26 e 27 febbraio a Diriyah, in Arabia Saudita, dove si correrà per la prima volta in una doppia gara in notturna. A poco meno di dieci settimane dal via è stata svelata la nuova configurazione per ildi. Il teatro è sempre quello’EUR, che vedrà sfrecciare nel cuore del quartiere capitolino le ventiquattro monoposto elettriche Gen2, per la terza volta dall'esordioa serie nel 2018. Il Rome E-è previsto per il 10 aprile e la nuova pista sarà molto impegnativa: i piloti dovranno affrontare tre nuove curve veloci, un'ulteriore sezione di curve tecniche e i classici sali e scendi caratteristici del vecchio. Iltracciato metterà in risalto ...