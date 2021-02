Federica Pellegrini struccata e spettinata | La nuotatrice è irriconoscibile (Di venerdì 5 febbraio 2021) Federica Pellegrini – Solonotizie24Federica Pellegrini in queste settimane è tornata di nuovo in onda a Italia’s Got Talent come membro della giuria ma, in queste settimane, a tenere banco nel web troviamo anche il cambio look. Nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo una foto che mostra la nuotatrice irriconoscibile, spettinata e struccata appena svegliata. In questi anni, senza ombra di dubbio, Federica Pellegrini è diventata il simbolo del nuoto femminile nel mondo con una lunga serie di risultati ottenuti dalla nuotatrice nelle gare alle quali ha preso parte. Molto gelosa della sua privacy, diversi anni fa insieme a Filippo Magnini hanno fatto sognare gli appassionati di sport con la loro ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 febbraio 2021)– Solonotizie24in queste settimane è tornata di nuovo in onda a Italia’s Got Talent come membro della giuria ma, in queste settimane, a tenere banco nel web troviamo anche il cambio look. Nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo una foto che mostra laappena svegliata. In questi anni, senza ombra di dubbio,è diventata il simbolo del nuoto femminile nel mondo con una lunga serie di risultati ottenuti dallanelle gare alle quali ha preso parte. Molto gelosa della sua privacy, diversi anni fa insieme a Filippo Magnini hanno fatto sognare gli appassionati di sport con la loro ...

