Ermal Meta: “Fabrizio Moro? Un amico, guai a chi me lo tocca” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ermal Meta parla di Fabrizio Moro e rilascia parole importanti: “Ho trovato un amico tra le pieghe della musica, guai a chi me lo tocca”. Ermal Meta e Fabrizio Moro amici veri. Dalla collaborazione che li ha portati a vincere il Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente”, i due L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 febbraio 2021)parla die rilascia parole importanti: “Ho trovato untra le pieghe della musica,a chi me lo”.amici veri. Dalla collaborazione che li ha portati a vincere il Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente”, i due L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

francescozere_ : RT @naiemzzu: Federico Zampaglione dei Tiromancino a Radio Italia: “A Sanremo farò il tifo per Ermal Meta, che è un amico.” piango perché… - Manuela15945617 : RT @naiemzzu: Federico Zampaglione dei Tiromancino a Radio Italia: “A Sanremo farò il tifo per Ermal Meta, che è un amico.” piango perché… - Naty88832250 : RT @naiemzzu: Federico Zampaglione dei Tiromancino a Radio Italia: “A Sanremo farò il tifo per Ermal Meta, che è un amico.” piango perché… - PaMeLa8681 : RT @famedalupi: Ermal Meta per @tvsorrisi in attesa di #Sanremo2021 ?? ???????????????????????? - annamengi84 : RT @earonemusic: ??- “No Satisfaction” di Ermal Meta guadagna 2 posizioni in classifica #airplay italiana ???? e raggiunge il 15° posto. . . #… -