Dall’armadio al salotto | la moda si sente a casa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli ultimi mesi ci hanno visto trascorrere sempre più tempo tra cucina e salotto: poche (forse nessuna) le occasioni che hanno richiesto un outfit particolarmente ricercato. Il risultato? la tuta è diventata la nostra divisa quotidiana e il centro dell’attenzione è finito per passare dal nostro aspetto a quello degli interni che vediamo ogni giorno. Non è un caso che anche il focus dello shopping che facciamo on-line sia cambiato, al punto che un gigante dell’e-commerce di lusso come Net-a-Porter ha di recente introdotto «coperte» e «oggetti decorativi» tra le sue categorie merceologiche. Così, insieme a borse e vestiti firmati è possibile inserire nel carrello anche plaid di Loewe e vasi di Anissa Kermiche. Perchè, facendo da sfondo a riunioni su zoom e dirette social, la casa è finita per diventare un’importante estensione del nostro stile personale.