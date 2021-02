Crisi di governo | esecutivo politico o tecnico | differenza e cosa cambia

(Di venerdì 5 febbraio 2021)di: dopo il mancato accordo tra l’asse M5S-Pd-LeU e i renziani di Italia Viva, il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato l’incarico di formare un nuovoall’ex Presidente della BCE Maria Draghi. Una figura di “alto profilo” ma di certo non unin senso stretto (anche se da sempre legato alle stanze dei bottoni italiane, europee e mondiali).di: cos’è undi: quando le forze parlamentari non riescono a trovare un’intesa e, quindi, a coagularsi in una maggioranza alla Camera e al Senato, il Presidente della Repubblica – cui spetta il compito di nominare il Presidente del Consiglio e i singoli ministri su indicazione di ...

"Mi auguro - ha sottolineato Cavaleri - che ladinon abbia ripercussioni sulla campagna vaccinale, ma è difficile dirlo. Vedo lavorare grandi professionisti in Italia, che sta andando ...... Guido Guidesi, hanno inviato una lettera formale alnella quale chiedono che i ristoranti ...Per i vertici di Regione Lombardia è "importante che tale decisione venga presa al di là della...CONSULTAZIONI ITALIA VIVA DIRETTA LIVE – Proseguono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi al fine di formare un nuovo governo e sbloccare così la crisi (qui tutte le ultime notizie): al ...Se c’è un aspetto positivo, e quasi unanimemente condiviso in questa crisi politica, esso risiede nel sollievo per non dover più assistere ...