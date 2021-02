Covid, parlare in pubblico senza mascherina è pericoloso quanto tossire (Di venerdì 5 febbraio 2021) parlare a lungo senza mascherina in un luogo pubblico - o comunque in presenza di altre persone - può veicolare il contagio Covid. Un recente studio ha mostrato come le semplici conversazioni possano essere altrettanto pericolose in termini di contagio quanto tossire, considerata la forma più diretta di propagazione delle goccioline di saliva attraverso le quali si diffonde, per via aerea, il coronavirus. Il pericolo degli ambienti chiusi È ormai noto da tempo che il virus in questione si diffonde attraverso le particelle di saliva nebulizzata (droplets, cioè goccioline) espulse tossendo, starnutendo, gridando, ma – secondo lo studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society A – anche parlando. Spiegherebbe perché uno dei contesti di diffusione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021)a lungoin un luogo- o comunque in predi altre persone - può veicolare il contagio. Un recente studio ha mostrato come le semplici conversazioni possano essere altrettanto pericolose in termini di contagio, considerata la forma più diretta di propagazione delle goccioline di saliva attraverso le quali si diffonde, per via aerea, il coronavirus. Il pericolo degli ambienti chiusi È ormai noto da tempo che il virus in questione si diffonde attraverso le particelle di saliva nebulizzata (droplets, cioè goccioline) espulse tossendo, starnutendo, gridando, ma – secondo lo studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society A – anche parlando. Spiegherebbe perché uno dei contesti di diffusione ...

