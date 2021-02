Covid-19, più contagi ma meno morti. Varianti più contagiose. Per 55-79enni, vaccinazioni pronte a partire (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 14.218 i nuovi contagiati da Sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 377 sono le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i test positivi erano stati 13.659 mentre le vittime 422. Sono stati 270.507 i test (tamponimolecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri.La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+2.504), seguita da Campania (+1.665), Emilia Romagna (+1.364), Puglia (+1.215) e Lazio (+1.141). I casi ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 14.218 i nuoviati da Sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 377 sono le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i test positivi erano stati 13.659 mentre le vittime 422. Sono stati 270.507 i test (tamponimolecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 270.142, quindi appena 400 in), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5,05%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 indi ieri.La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+2.504), seguita da Campania (+1.665), Emilia Romagna (+1.364), Puglia (+1.215) e Lazio (+1.141). I casi ...

...BCE per aver intimato l'UE di non esitare davanti al terrore della crisi economica Covid (che era ... Il leader della Lega citò nel dettaglio la parte più importante dell'editoriale sul FT di Draghi, ...

... aumentano notevolmente i casi di Covid - 19 tra bambini e adolescenti, con un picco tra i 6 e i 9 ... con circa l'80% della popolazione sopra i 60 anni già vaccinata, il numero di infezioni nei più ...

...BCE per aver intimato l'UE di non esitare davanti al terrore della crisi economica Covid (che era ... Il leader della Lega citò nel dettaglio la parte più importante dell'editoriale sul FT di Draghi, ...

... aumentano notevolmente i casi di Covid - 19 tra bambini e adolescenti, con un picco tra i 6 e i 9 ... con circa l'80% della popolazione sopra i 60 anni già vaccinata, il numero di infezioni nei più ...