Consultazioni Draghi, Leu: “Noi incompatibili con forze come Lega e sovranisti. Meno male che in pandemia c’era il reddito di cittadinanza” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “È evidente che le questioni programmatiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità. È difficile tenere insieme forze che hanno difeso le scelte del governo con chi a settimane alterne era per chiudere o aprire e lisciava il pelo al negazionismo”, così Federico Fornaro, di Leu, al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Fornaro, poi, sottolinea: “Nessuna persona onesta intellettualmente può non riconoscere che ‘Meno male che in pandemia c’era il reddito di cittadinanza’”. “Non firmeremo mai il programma di un governo in cui ci sia la flat tax“, conclude Fornero. Concorde anche Loredana De Petris che evidenzia ancora di più la distanza tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “È evidente che le questioni programmatiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità. È difficile tenere insiemeche hanno difeso le scelte del governo con chi a settimane alterne era per chiudere o aprire e lisciava il pelo al negazionismo”, così Federico Fornaro, di Leu, al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Mario. Fornaro, poi, sottolinea: “Nessuna persona onesta intellettualmente può non riconoscere che ‘che inildi’”. “Non firmeremo mai il programma di un governo in cui ci sia la flat tax“, conclude Fornero. Concorde anche Loredana De Petris che evidenzia ancora di più la distanza tra ...

