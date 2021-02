Colpo in testa a passante per rubare telefono: arrestate tre persone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino ucraino di 18 anni e un romano di 19 anni con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il terzo complice, un ragazzino romano di 16 anni, e’ stato denunciato a piede libero con le stesse accuse. I tre stavano camminando in via Sebastiano Grandis, zona piazza Santa Croce in Gerusalemme, quando hanno incrociato un 35enne romano ed hanno deciso di derubarlo dello smartphone che aveva in mano, colpendolo alla testa con un’asta metallica reperita in strada. Nonostante la botta, la vittima e’ riuscita a fuggire, rincorso dagli aggressori, e le sue urla hanno attirato l’attenzione di altri passanti che sono corsi in suo aiuto mettendo in fuga i rapinatori a mani vuote. La segnalazione arrivata al “112” ha consentito ai Carabinieri del Nucleo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino ucraino di 18 anni e un romano di 19 anni con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il terzo complice, un ragazzino romano di 16 anni, e’ stato denunciato a piede libero con le stesse accuse. I tre stavano camminando in via Sebastiano Grandis, zona piazza Santa Croce in Gerusalemme, quando hanno incrociato un 35enne romano ed hanno deciso di derubarlo dello smartphone che aveva in mano, colpendolo allacon un’asta metallica reperita in strada. Nonostante la botta, la vittima e’ riuscita a fuggire, rincorso dagli aggressori, e le sue urla hanno attirato l’attenzione di altri passanti che sono corsi in suo aiuto mettendo in fuga i rapinatori a mani vuote. La segnalazione arrivata al “112” ha consentito ai Carabinieri del Nucleo ...

