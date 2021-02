Caso Onana, arriva il comunicato dell’Ajax: “Il giocatore ha assunto un farmaco destinato a sua moglie” (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’organo disciplinare della UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi nei confronti di Andre Onana per violazione delle regole sul doping. Dopo un controllo a sorpresa il 30 ottobre dello scorso anno, è stata riscontrata la presenza della sostanza Furosemide nelle sue urine. La sospensione è efficace da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali. Ecco il comunicato del club olandese, che spiega la vicenda: “La mattina del 30 ottobre, Onana non si sentiva bene. Voleva prendere una pillola per alleviare il dolore. Inconsapevolmente ha preso Lasimac, un farmaco precedentemente prescritto a sua moglie. La confusione di Onana lo ha portato a prendere erroneamente la medicina di sua moglie, causando alla fine questa situazione. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’organo disciplinare della UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi nei confronti di Andreper violazione delle regole sul doping. Dopo un controllo a sorpresa il 30 ottobre dello scorso anno, è stata riscontrata la presenza della sostanza Furosemide nelle sue urine. La sospensione è efficace da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali. Ecco ildel club olandese, che spiega la vicenda: “La mattina del 30 ottobre,non si sentiva bene. Voleva prendere una pillola per alleviare il dolore. Inconsapevolmente ha preso Lasimac, unprecedentemente prescritto a sua. La confusione dilo ha portato a prendere erroneamente la medicina di sua, causando alla fine questa situazione. ...

