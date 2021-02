Buongiorno dalla Borsa 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,08%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,18% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,54%), archiviando le contrattazioni a 28.779,2 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 15.007,3 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piatta Francoforte, che tiene la parità; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,58%. In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +1,92% sul precedente. Bene Tenaris, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,08%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,18% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,54%), archiviando le contrattazioni a 28.779,2 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 15.007,3 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piatta Francoforte, che tiene la parità; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,58%. In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +1,92% sul precedente. Bene Tenaris, ...

