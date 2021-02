Bassetti: “Le varianti non perdonano: ecco quelle che possono sfuggire ai vaccini” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Non voglio giudicare le persone, ma il piano vaccinale ad oggi è stato un fallimento, quindi è bene comunque cambiare. C’è bisogno di un nuovo impulso”. Parla l’infettivologo Matteo Bassetti. Non è la prima volta che il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova dà un giudizio severo ma reale della situazione. Lo spiega ogni volta anche dai suoi canali social con dovizia di particolari. “Troppe cose non hanno funzionato, al di là dei ritardi sui vaccini, dai bandi alle assunzioni dei medici”. Inizia così, per poi allertare sulle varianti del Covid, sulle quali poco o nulla è stato fatto in termini di campionatura e ricerca. vaccini: “Nuova ripartenza” Con l’Adnkronos Salute Bassetti, che è anche componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Non voglio giudicare le persone, ma il piano vaccinale ad oggi è stato un fallimento, quindi è bene comunque cambiare. C’è bisogno di un nuovo impulso”. Parla l’infettivologo Matteo. Non è la prima volta che il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova dà un giudizio severo ma reale della situazione. Lo spiega ogni volta anche dai suoi canali social con dovizia di particolari. “Troppe cose non hanno funzionato, al di là dei ritardi sui, dai bandi alle assunzioni dei medici”. Inizia così, per poi allertare sulledel Covid, sulle quali poco o nulla è stato fatto in termini di campionatura e ricerca.: “Nuova ripartenza” Con l’Adnkronos Salute, che è anche componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta le ...

