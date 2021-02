Atletica | Gianmarco Tamberi si ferma a 2 | 24 a Nehvizdy nella gara vinta dal belga Carmoy

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un passo indietro per. Il campione europeo indoor dell’alto salta infatti “solo” 2,24 al terzo tentativo a(Repubblica Ceca) alla terzanel giro di pochi giorni, e non riesce a ripetersi a 2,27. L’azzurro dell’Atl-Etica San Vendemiano chiude alle spalle delThomas(2,24 al primo tentativo). “Semplicemente una prestazione imbarazzante”, taglia cortonel post-ai taccuini di Fidal. Il marchigiano ha avuto bisogno di due salti per entrare nel clima-, in un contesto ambientale che non è certo quello dei meeting più blasonati, dato che si gareggiava nel piccolo impianto della città dispreca il primo tentativo a 2,17 salendo in ...

