Arcuri: «Piano vaccinale ora a pieno ritmo: presto i monoclonali. Scontro sul mio nome? Io lavoro, non penso» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non c’è più alcun rallentamento sul Piano vaccinale contro il Coronavirus che secondo il commissario Domenico Arcuri è già tornato a «funzionare a pieno ritmo». Nelle ultime due settimane la curva delle vaccinazioni, ha detto, «è tornato a crescere con una media di 83 mila somministrazioni al giorno e ad oggi abbiamo vaccinato quasi un milione di italiani. Credo che oggi supereremo il milione». Ieri «sono state somministrate 95 mila dosi», ha aggiunto ricordando che il Piano messo a punto con le regioni funziona a pieno ritmo con il carburante a disposizione». A chi gli chiede cosa pensasse del fatto che il suo era uno dei nomi su cui si è consumato lo Scontro nella ex maggioranza durante le trattative per il Conte Ter, ha risposto: ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non c’è più alcun rallentamento sulcontro il Coronavirus che secondo il commissario Domenicoè già tornato a «funzionare a». Nelle ultime due settimane la curva delle vaccinazioni, ha detto, «è tornato a crescere con una media di 83 mila somministrazioni al giorno e ad oggi abbiamo vaccinato quasi un milione di italiani. Credo che oggi supereremo il milione». Ieri «sono state somministrate 95 mila dosi», ha aggiunto ricordando che ilmesso a punto con le regioni funziona acon il carburante a disposizione». A chi gli chiede cosa pensasse del fatto che il suo era uno dei nomi su cui si è consumato lonella ex maggioranza durante le trattative per il Conte Ter, ha risposto: ...

Agenzia_Ansa : #Arcuri: il piano vaccinale funziona a pieno ritmo - Guarda la diretta - #ANSA #vaccini #pandemia #covid… - matteograndi : Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati sommin… - ItaliaViva : A differenza di quanto promesso da Arcuri, non è stato ancora presentato un piano vaccinale esecutivo che tenga con… - casapensione : RT @lucianocapone: Il piano di approvvigionamento dei vaccini è complicato però, gentile Commissario Arcuri, in questa battaglia contro le… - SRubinato : RT @lucianocapone: Il piano di approvvigionamento dei vaccini è complicato però, gentile Commissario Arcuri, in questa battaglia contro le… -