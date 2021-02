Andrea Roncato contro Barbara d’Urso: “Mi ha messo in imbarazzo” Cosa è successo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea Roncato si è scagliato contro Barbara d’Urso e gli autori del GF Vip 5. L’ex marito di Stefania Orlando, quest’ultima è attualmente all’interno della casa del del reality show, infatti, in una intervista che ha rilasciato al settimanale ‘Nuovo’ si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe. Diciamo che dai toni usati si potrebbe trattenere di un masso. Ma cerchiamo di fare chiarezza sul perché l’attore bolognese ha avuto questa reazione. Qualche settimana fa era stato ospite nella trasmissione di Canale Cinque Live non è la d’Urso e, proprio alla conduttrice, aveva rivelato alcuni dettagli sulla fine del matrimonio con la Orlando e del rapporto che c’è ora tra loro due. La settimana successiva Andrea Roncato si è sentito male e non si è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021)si è scagliatoe gli autori del GF Vip 5. L’ex marito di Stefania Orlando, quest’ultima è attualmente all’interno della casa del del reality show, infatti, in una intervista che ha rilasciato al settimanale ‘Nuovo’ si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe. Diciamo che dai toni usati si potrebbe trattenere di un masso. Ma cerchiamo di fare chiarezza sul perché l’attore bolognese ha avuto questa reazione. Qualche settimana fa era stato ospite nella trasmissione di Canale Cinque Live non è lae, proprio alla conduttrice, aveva rivelato alcuni dettagli sulla fine del matrimonio con la Orlando e del rapporto che c’è ora tra loro due. La settimana successivasi è sentito male e non si è ...

tuttopuntotv : Andrea Roncato contro Barbara d’Urso: “Mi ha messo in imbarazzo” Cosa è successo - Miriam21164588 : Ma Andrea Roncato? (1) - bitterspritz : Ma se fosse passato un'aereo per Andrea Roncato, o per la ex del marito di MRT, o per il fidanzato di Rosalinda..… - zazoomblog : Andrea Roncato si sfoga: Barbara dUrso mi ha messo in imbarazzo ero andato da lei per parlare di altro - #Andrea… - GiuseppeporroIt : Andrea Roncato spara a zero su Barbara d’Urso, sul GF VIP e su Simone Gianlorenzi: ecco cosa ha dichiarato #gfvip… -