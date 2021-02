Andrea Crisanti a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Io testimonial come Matteo Bassetti? Mai, non voglio guadagnare da pandemia” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Se farei pubblicità a una marca di abbigliamento? No, non solo non lo farei mai, ma mi sono imposto di non guadagnare un singolo euro da questa pandemia”. Così il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Ospedale di Padova Andrea Crisanti, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez venerdì 5 febbraio alle 22.45 su Nove in risposta al conduttore che gli domandava se avrebbe fatto da testimonial per un marchio come accaduto lo scorso aprile con Matteo Bassetti, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Crisanti lo ha escluso categoricamente: “Tutte le richieste di consulenza si sono poi trasformate in donazioni al Dipartimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Se farei pubblicità a una marca di abbigliamento? No, non solo non lo farei mai, ma mi sono imposto di nonun singolo euro da questa”. Così il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Ospedale di Padova, ospite de ‘La’ divenerdì 5 febbraio alle 22.45 suin risposta al conduttore che gli domandava se avrebbe fatto daper un marchioaccaduto lo scorso aprile con, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.lo ha escluso categoricamente: “Tutte le richieste di consulenza si sono poi trasformate in donazioni al Dipartimento ...

