Altro passo nella Lega. Perfino Bagnai tende la mano a Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il giorno dopo, è già un Altro film. Ora la Lega pensa intensamente a dare sostegno a Mario Draghi e le porte sbarrate dei potenziali alleati si aprono, lasciando uno spiraglio. Così accade che l’eurocritico Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, dica in un’intervista alla Stampa che “con Draghi è possibile dialogare”. E tra molti caveat, aggiunga di essere “uno pragmatico” e che “l’unico imbarazzo in certe sedi lo provo nel confrontarmi con i dilettanti. Io sono economista come Draghi, lui con un’esperienza istituzionale e di mercato infinitamente più elevata, ma veniamo dalla stessa scuola e abbiamo una lingua comune”. Per cui “non ci sono preclusioni, pregiudizi sul nome, ma desideriamo che ci sia consentito di portare avanti alcun progetti, a partire ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il giorno dopo, è già unfilm. Ora lapensa intensamente a dare sostegno a Marioe le porte sbarrate dei potenziali alleati si aprono, lasciando uno spiraglio. Così accade che l’eurocritico Alberto, responsabile economico della, dica in un’intervista alla Stampa che “conè possibile dialogare”. E tra molti caveat, aggiunga di essere “uno pragmatico” e che “l’unico imbarazzo in certe sedi lo provo nel confrontarmi con i dilettanti. Io sono economista come, lui con un’esperienza istituzionale e di mercato infinitamente più elevata, ma veniamo dalla stessa scuola e abbiamo una lingua comune”. Per cui “non ci sono preclusioni, pregiudizi sul nome, ma desideriamo che ci sia consentito di portare avanti alcun progetti, a partire ...

