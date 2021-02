Alessandra Tripoli con il figlio Liam a ' Storie Italiane' | ' Il parto senza papà è stato difficile | a tratti impossibile'

susilivigni : @storie_italiane Alessandra Tripoli per i papà in sala parto, assolutamente SÌ! Mai sentito dire ad un papà: aspett… - zazoomblog : Alessandra Tripoli il dolce risveglio: tenerezze di prima mattina - #Alessandra #Tripoli #dolce - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: ALESSANDRA TRIPOLI TORNA NELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: ALESSANDRA TRIPOLI TORNA NELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI - DSpettacolo : Alessandra Tripoli, 'storica' maestra del programma di Milly Carlucci 'Ballando con le Stelle', ha presentato a Dip… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Tripoli

La ballerina di 'Ballando con le stelle' ha presentato il suo bimbo, nato l'11 gennaio scorso, durante un collegamento in diretta con il programma di Rai1e il suo piccolo Liam Durante il collegamentoè apparsa con il suo piccolo Liam, mostrandolo per la prima volta al pubblico. Una scena che ha emozionato non poco ...Alessandra Tripoli rivive il parto, la bellissima ballerina dello show di Rai Uno proprio pochi minuti fa ha messo online alcuni dei momenti.Alessandra Tripoli in collegamento da Hong Kong a Storie Italiane, Eleonora Daniele: "E' come tornare indietro nel tempo".